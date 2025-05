Arquiteto cai no golpe do falso aluguel e adianta R$ 10 mil por apartamento que nem existe em SP

Um arquiteto foi enganado ao tentar alugar um apartamento no bairro de Pinheiros, São Paulo . Atraído por um anúncio que oferecia o imóvel por R$ 2.700, com benefícios como a isenção do IPTU, ele fez pagamentos que somaram mais de R$ 10 mil. As mensagens trocadas com a suposta corretora foram uma estratégia para pressioná-lo a fechar o negócio rapidamente. Quando chegou ao local para a vistoria, descobriu que o apartamento não existia, e a "corretora" havia desaparecido. Daniel já registrou um boletim de ocorrência e está planejando uma ação judicial. A plataforma onde o anúncio foi encontrado declarou ser apenas um portal de classificados, colaborando com as autoridades na investigação. Ela reitera que os usuários devem sempre verificar a autenticidade dos anúncios, comparar valores e visitar os imóveis antes de realizar pagamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!