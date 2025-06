Artista tetraplégico pinta quadros com a boca

Leandro Portella, tetraplégico desde os 17 anos após um acidente no mar, descobriu na pintura uma forma de expressão e superação. Leandro começou a pintar com a boca, fez sua primeira exposição aos 20 anos, e hoje mora e trabalha em Araçoiaba da Serra (SP), onde pinta temas variados, com destaque para o Corinthians , seu time do coração. Além de suas atividades artísticas, Leandro realiza palestras motivacionais e publicou um livro de crônicas.



