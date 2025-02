Ataque na Faixa de Gaza deixa 40 mortos após anúncio de cessar-fogo

Israel e o Hamas firmaram um acordo de cessar fogo após 15 meses de conflito, com mais de 50 mil mortos. O acordo, anunciado pelo primeiro-ministro do Catar e com apoio do Egito e dos EUA, começa no domingo, apesar do adiamento de uma reunião para assinatura. Na primeira fase, 33 reféns, incluindo dois americanos, serão libertados em troca de presos palestinos, priorizando mulheres, crianças, doentes e idosos. Líderes mundiais celebraram a trégua, e Joe Biden destacou a importância das mediações. Entretanto, um novo ataque ao território palestino resultou em 40 mortes, e autoridades palestinas apontam Israel como responsável.