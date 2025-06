Ativistas roubam estátua de cera de Emmanuel Macron em Paris

Ativistas roubaram a estátua de cera do presidente francês Emmanuel Macron no Museu de Paris. A peça, avaliada em quase R$ 230 mil, foi colocada na porta da embaixada russa. Os ativistas acusaram o governo francês de manter relações comerciais com a Rússia enquanto apoia a Ucrânia . O museu acionou a polícia e a estátua retornou ao local original.



