Aumento dos remédios entra em vigor e preocupa idosos

O preço dos remédios já está subindo nas farmácias, com um reajuste de até 5% conforme estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Dona Orlanda Justino, de 78 anos, expressou sua preocupação ao saber do aumento através da televisão. "Eu falei para ele, olha, vai apertar mais ainda agora", disse ela, destacando as dificuldades financeiras. Para Sibele Tokyo, que tem um filho autista, os altos custos são uma preocupação constante. "É um gasto de cerca de R$ 300 por mês em medicamentos só para eles", relatou. Vale observar que os preços antigos ainda podem ser encontrados nas prateleiras, o que pode aliviar temporariamente o impacto inicial do reajuste.



