Avião médico cai e deixa seis mortos no Chile

Seis pessoas morreram depois da queda de um avião no Chile. Era uma aeronave médica transportando quatro passageiros, além dos dois pilotos. Segundo as autoridades chilenas, o avião perdeu contato com a torre de controle na última quinta (8) à noite e depois desapareceu em uma região montanhosa nos arredores da capital Santiago. As equipes de resgate passaram toda a madrugada fazendo buscas e confirmaram que não houve sobreviventes. As causas dessa queda ainda estão sendo investigadas.



