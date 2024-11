Boa Notícia: Brasileiro cria dispositivo para ajudar pessoas que não falam a se comunicar

Um cientista brasileiro desenvolveu um dispositivo que possibilita a pessoas com dificuldades na fala utilizarem o computador apenas com o piscar dos olhos. O professor Paulo Victor criou um eletroencefalograma portátil que monitora a atividade elétrica do cérebro e identifica padrões nas ondas cerebrais gerados pelo piscar dos olhos. Paulo é professor de física no Ceará e iniciou o projeto utilizando recursos próprios. Os alunos da sua escola foram os primeiros beneficiados pela tecnologia. Ele relatou que alguns estudantes conseguiram escrever redações durante vestibulares usando esse sistema.