Boa Notícia: Vacina brasileira contra a dengue apresenta eficácia de quase 90%

Pesquisadores do Instituto Butantan desenvolveram uma vacina contra a dengue com eficácia de quase 90% na forma grave da doença. O estudo sobre a vacina começou em 2010 em parceria com um instituto dos Estados Unidos e foi supervisionado pelo Butantan desde 2016. Os pesquisadores utilizaram o vírus vivo da própria dengue para os testes. A terceira fase dos testes teve resultados publicados em uma revista médica renomada. A nova vacina requer apenas uma dose para imunização, ao contrário das vacinas já disponíveis no Brasil que necessitam de duas doses. O Instituto Butantan ainda precisa submeter documentação à Anvisa para aprovação antes da distribuição pela rede pública de saúde, prevista para ocorrer até o final do ano.