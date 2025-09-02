Bolsonaro começa a ser julgado no STF por suposta trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. Presidida por Cristiano Zanin, a sessão ocorre na primeira turma do tribunal em Brasília. O relator Alexandre de Moraes começou os procedimentos com a leitura do relatório sobre o caso. As sessões começam nesta terça (2), mas o colegiado também reservou os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro para julgar o caso.



