Bombeiros resgatam criança presa sob escombros após terremoto em Mianmar

Mais de 2.700 pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas no terremoto que atingiu a Ásia, concentrando a maioria das vítimas em Mianmar. Equipes de resgate atuam rapidamente para encontrar sobreviventes. Bombeiros salvaram um menino encontrado nos escombros e o encaminharam para atendimento médico. Além disso, uma mulher grávida e sua filha de cinco anos foram resgatadas após ficarem soterradas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) destacou que três hospitais foram destruídos e outros 22 danificados em Mianmar. Em Bancoc Tailândia, oito corpos foram retirados de um edifício de 30 andares que desabou com aproximadamente 100 operários no local.



