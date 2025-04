Bosque da Ciência em Manaus (AM) completa 30 anos de preservação e educação ambiental

O Bosque da Ciência, em Manaus, celebra 30 anos de funcionamento. O local oferece exposições e permite a interação com animais resgatados, como os peixes-boi, ameaçados de extinção. A flora do espaço inclui árvores centenárias e uma folha registrada no Guinness Book. Administrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o bosque tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental na região.



