Câmara adia votação da PEC das Prerrogativas por falta de acordo

A Câmara dos Deputados adiou a votação da PEC das prerrogativas após tentativas de alinhamento do texto sem alcançar um consenso. O presidente Hugo Motta decidiu não colocar o projeto em pauta e ainda não divulgou uma nova data para a votação. A proposta exige autorização da Câmara ou do Senado para abrir inquéritos contra parlamentares e estabelece que medidas cautelares precisam ser confirmadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!