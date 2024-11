Caos em Congonhas após fortes chuvas afeta outros aeroportos do país

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 115 voos foram cancelados desde a última quinta-feira (28) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Um grupo com destino a Vitória teve seu voo cancelado e passou a noite no aeroporto. A orientação é acompanhar as informações dos voos pelos aplicativos das companhias aéreas e chegar com antecedência ao aeroporto.