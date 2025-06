Carro desgovernado derruba três postes e deixa bairro da zona leste de SP sem energia

Um acidente no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo , resultou na queda de três postes de luz. O motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um poste. Ele foi salvo pelo airbag e pela estrutura do teto do veículo. A Enel informou que a energia está cortada na região e as ruas estão interditadas para reconstrução. O motorista será responsabilizado pelos danos aos órgãos públicos relacionados aos postes derrubados.



