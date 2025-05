Carro fura sinal vermelho e provoca grave acidente em bairro nobre de São Paulo

Um carro branco em alta velocidade furou o sinal vermelho na Avenida Brasil e provocou um grave acidente em São Paulo. Ao colidir com um carro prata que trafegava na Avenida 9 de Julho com sinal verde, o impacto foi tão forte que o carro chegou a voar por cima do outro, parando apenas em uma placa de sinalização.



Dois postes foram atingidos, e os semáforos pararam de funcionar. A CET isolou a área. Apesar dos danos significativos, ninguém ficou ferido.



