Caso Amanda: polícia de SP procura corpo de mulher jogado no rio Tietê

Carlos Eduardo de Souza Ribeiro foi preso após confessar o assassinato da ex-mulher, Amanda Caroline de Almeida. O crime, motivado por ciúmes, contou com a suposta ajuda do irmão de Carlos, que também foi detido. Amanda estava desaparecida desde segunda-feira (19). Imagens de segurança mostram os irmãos colocando um saco, possivelmente contendo o corpo, no carro de Carlos. A polícia realiza buscas no rio Tietê, local onde o corpo pode ter sido jogado. O casal estava separado há dois meses, e Amanda havia decidido pôr fim ao relacionamento devido a episódios anteriores de violência doméstica.



