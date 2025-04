Caso Bruna: Foto do homem que atacou estudante da USP é divulgada

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou a imagem do suspeito de matar Bruna Oliveira da Silva, estudante da USP de 28 anos. O homem, um catador de recicláveis conhecido como ‘Cachorrão’ ou ‘Mineiro’, foi capturado em vídeo atacando Bruna perto do terminal de ônibus em Itaquera. A polícia busca localizá-lo e avalia sua ligação com outros crimes.



