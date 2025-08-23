Logo R7.com
Celular de assessora parlamentar é furtado durante gravação de vídeo com vereador e Tom Zé em SP

Furto aconteceu em Perdizes, bairro nobre da capital paulista

Fala Brasil|Do R7

A assessora de um vereador de São Paulo teve o celular furtado no momento em que gravava um vídeo do parlamentar com o cantor Tom Zé. O furto aconteceu em Perdizes, um bairro valorizado da capital paulista. O vereador Nabil Bonduki e sua equipe gravavam um vídeo dele com o artista. Os dois estavam sentados em um banco quando o ladrão, que estava de moto, subiu na calçada e tomou o celular da assessora que gravava o vídeo. As pessoas que estavam próximas correram atrás do ladrão, mas ele fugiu rapidamente. O vereador se pronunciou pelas redes sociais. Ele disse que fez um boletim de ocorrência para registrar o furto. O ladrão ainda não foi identificado.

  • Boletim de Ocorrência
  • Furto
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Vereador

