Celular de assessora parlamentar é furtado durante gravação de vídeo com vereador e Tom Zé em SP

A assessora de um vereador de São Paulo teve o celular furtado no momento em que gravava um vídeo do parlamentar com o cantor Tom Zé. O furto aconteceu em Perdizes, um bairro valorizado da capital paulista. O vereador Nabil Bonduki e sua equipe gravavam um vídeo dele com o artista. Os dois estavam sentados em um banco quando o ladrão, que estava de moto, subiu na calçada e tomou o celular da assessora que gravava o vídeo. As pessoas que estavam próximas correram atrás do ladrão, mas ele fugiu rapidamente. O vereador se pronunciou pelas redes sociais. Ele disse que fez um boletim de ocorrência para registrar o furto. O ladrão ainda não foi identificado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!