Chongqing, na China, guarda museu submerso com inscrições milenares

O último episódio da série sobre a cidade de Chongqing, na China, destaca um museu subaquático, onde estão inscrições históricas desde o ano de 763. No nordeste da cidade, o geoparque de Yunyang é um importante sítio de fósseis do período jurássico, revelando mais de 5 mil achados. Chongqing une modernidade e memória histórica, mostrando sua grandeza entre montanhas e o rio que conta histórias milenares.



