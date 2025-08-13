Logo R7.com
Chuva de meteoros ilumina céu da Turquia

Fenômeno das Perseidas atinge pico com 100 meteoros por hora e deve durar até 24 de agosto

Fala Brasil|Do R7

Uma chuva de meteoros ocorreu na Turquia, atingindo seu pico com até 100 meteoros por hora. Imagens de longa exposição mostraram a exibição celeste. Os meteoros são conhecidos como Perseidas e ocorrem anualmente quando a Terra passa por uma nuvem de poeira deixada por um antigo cometa. Segundo os astrônomos, o fenômeno deve continuar até o dia 24 de agosto.

