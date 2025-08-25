Chuvas no Rio Grande do Sul deixam mais de 500 pessoas fora de casa

Mais de 500 pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A situação mais crítica é em São Lourenço do Sul, onde o transbordamento de um córrego levou ao decreto de estado de calamidade pública. Famílias desalojadas estão sendo acolhidas em abrigos da prefeitura e o governo estadual enviou ajuda humanitária. O temporal também atingiu Canoas, causando danos nos telhados de casas e quedas de árvores. Em Porto Alegre, não chove no momento, mas a temperatura máxima não deve passar dos 16 graus.



