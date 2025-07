Confira a previsão do tempo para o último final de semana de julho

Em São Paulo, as temperaturas chegarão a 27 °C neste sábado (26). Cuiabá (MT) e Goiânia (GO) terão máximas de 37 °C e 31 °C, respectivamente. No Amapá e no Pará, são esperadas pancadas de chuva. O Rio Grande do Sul enfrentará uma frente fria, com Porto Alegre alcançando 23 °C. No Rio de Janeiro, o tempo será ensolarado, com máxima de 29 °C. Já em Brasília (DF), o calor de 29 °C virá acompanhado de baixa umidade do ar.



