Conheça o policial virtual que ajuda a combater o crime na Coreia do Sul

Projeção em tamanho real auxilia na vigilância e tem mostrado bons resultados

Fala Brasil

Um novo modelo de policiamento está sendo testado nas ruas da Coreia do Sul: um agente holográfico. Essa projeção em tamanho real de um policial é exibida em painéis de acrílico e aparece a cada dois minutos com mensagens de segurança. O sistema conta ainda com câmeras equipadas com inteligência artificial que monitoram a área ao redor.


A iniciativa foi desenvolvida para garantir uma presença policial constante, especialmente em locais onde não há agentes reais disponíveis. De acordo com a Polícia da Capital sul-coreana, o uso dessa tecnologia já contribuiu para a redução dos índices de criminalidade e aumentou a sensação de segurança entre os moradores locais.




