Um coronel da PM reagiu a uma tentativa de assalto, na zona norte do Rio de janeiro. A esposa do militar, que estava acompanhada dos filhos do casal, tinha acabado de ser abordada pelos criminosos. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. Um deles foi atingido e outro chegou a fugir de moto, mas voltou para socorrer o comparsa.