Corpo de brasileira que estava desaparecida há dez dias é encontrado em porão de casa na Itália

O corpo da brasileira Flávia Mello, 54 anos, foi encontrado no porão de uma casa na Itália. Ela estava desaparecida há mais de dez dias. A polícia localizou o corpo após encontrar o carro da brasileira estacionado em frente à residência. Um homem de 34 anos foi preso como suspeito do assassinato. A investigação sobre o crime continua em andamento. Flávia morava na Itália com o marido e tinha cidadania italiana.