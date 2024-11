Na manhã desta sexta (29), o corpo do jovem Paulo Andrade, de 18 anos, foi encontrado dentro da casa dele em Salvador, na Bahia. Ele estava soterrado devido a um deslizamento de terra ocorrido há três dias. A mãe e o irmão dele foram resgatados com vida. Os bombeiros continuam as buscas por uma adolescente que caiu em um córrego nas proximidades.