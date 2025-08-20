Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul

Uma criança de 4 anos foi agredida por sua professora em uma escola infantil no Rio Grande do Sul. As câmeras de segurança capturaram a agressão, resultando na demissão por justa causa da professora. A direção da escola revelou as imagens aos pais e está oferecendo apoio à família. O menino está com seis dentes comprometidos, e os pais buscam respostas sobre possíveis lesões adicionais. A polícia iniciou uma investigação após receber as gravações.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!