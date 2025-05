Criança é baleada na cabeça durante confronto no Rio de Janeiro

Uma menina de 7 anos foi baleada na cabeça enquanto brincava com outras crianças em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro . O incidente ocorreu durante um confronto entre criminosos. A polícia recebeu informações e decidiu agir para evitar o conflito e realizar prisões. Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros e se abrigaram sem revidar. A menina está internada em estado grave, e novas informações sobre sua saúde estão sendo aguardadas.



