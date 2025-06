Crianças que subiram em teto de carro para fugir de pitbull descrevem momentos de pânico

As crianças e jovens que subiram no teto de um carro para fugir do ataque de um pitbull em Jaboticabal (SP) descreveram os momentos de pânico por que passaram. Uma jovem de 15 anos chegou a ser mordida e ficou ferida. O tutor do animal prometeu arcar com os gastos médicos dela.



