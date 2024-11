Criminosos cercam casal e assaltam mulher em área nobre de SP

Um casal foi assaltado em uma rua de Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo. O crime ocorreu quando três homens em duas motocicletas se aproximaram das vítimas. As imagens mostram que o homem tentou fugir para um lado da rua enquanto a mulher correu para outra direção. Ela foi cercada e ameaçada com uma arma antes de ter seus pertences roubados. A polícia foi acionada por uma testemunha após os bandidos fugirem do local. O caso está sob investigação no 36º distrito policial da Vila Mariana.