Criminosos invadem lava-rápido em SP e roubam carros em plena luz do dia

Três homens invadiram um lava-rápido em São Paulo e roubaram três carros à luz do dia. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Os assaltantes, armados e usando máscaras, renderam um funcionário enquanto escolhiam os veículos no pátio. Durante a fuga, um dos ladrões colidiu com outros carros estacionados, precisando descer para abrir espaço. Até agora, ninguém foi preso e os veículos ainda não foram recuperados.



