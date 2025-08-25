Criminosos tentam invadir condomínio em SP e arrombam portão

Criminosos tentaram invadir um condomínio em São Paulo . O motorista do carro engatou a marcha ré e arrombou o portão da garagem após abrir o primeiro portão com um controle remoto clonado. O porteiro não reconheceu o ladrão como morador e não abriu a segunda passagem. Para evitar a prisão, o ladrão fugiu destruindo o portão. O caso foi registrado na polícia civil e os criminosos ainda não foram identificados.



