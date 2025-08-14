Logo R7.com
Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínio em Osasco

Um bandido foi preso e os outros dois conseguiram fugir

Fala Brasil|Do R7

Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, utilizando um controle remoto clonado. As câmeras do local registraram três suspeitos abrindo o portão eletrônico, mas dois deles conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O detido possui seis passagens por roubo. Em outro incidente, dois homens tentaram fugir de um condomínio em Higienópolis usando uma chave de fenda. A Secretaria de Segurança Pública relatou 1.429 roubos e furtos a condomínios no primeiro semestre deste ano em São Paulo.

