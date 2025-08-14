Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínio em Osasco

Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, utilizando um controle remoto clonado. As câmeras do local registraram três suspeitos abrindo o portão eletrônico, mas dois deles conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O detido possui seis passagens por roubo. Em outro incidente, dois homens tentaram fugir de um condomínio em Higienópolis usando uma chave de fenda. A Secretaria de Segurança Pública relatou 1.429 roubos e furtos a condomínios no primeiro semestre deste ano em São Paulo .



