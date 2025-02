Defensoria Pública de SP pede à prefeitura que não utilize reconhecimento facial durante Carnaval

Um homem condenado por tráfico de drogas na Bahia foi preso em um evento de pré-carnaval em São Paulo, graças ao reconhecimento facial das câmeras do programa SmartSampa, ferramenta da prefeitura. A Defensoria Pública pediu a suspensão das câmeras durante o Carnaval, alegando o risco de discriminação. A prefeitura, no entanto, reafirmou a continuidade do uso do sistema e solicitou esclarecimentos adicionais sobre a demanda da Defensoria.



