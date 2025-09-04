Defesa de Bolsonaro contesta acusações em julgamento no STF

O segundo dia do julgamento dos acusados de planejar um golpe de estado no Brasil contou com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros três réus. Os advogados alegaram que não há evidências suficientes para sustentar as cinco acusações enfrentadas pelos envolvidos, que podem resultar em penas somando até 43 anos. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a polícia federal. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, defendeu que a minuta golpista, que previa a decretação de Estado de sítio e a prisão de autoridades, ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe de estado.



