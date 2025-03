Doença que mais afasta do trabalho, hérnia de disco quase sempre pode ser tratada sem cirurgia

Mais de 3,5 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho em 2024 devido à hérnia de disco, conforme dados do Ministério da Previdência. A condição é a segunda principal causa de afastamento, afetando cerca de 172 mil trabalhadores. A hérnia de disco ocorre quando um disco da coluna se rompe e pressiona nervos próximos, causando dor intensa. No entanto, cerca de 97% dos casos podem ser tratados com fisioterapia ou exercícios. Elane, motorista de ônibus, compartilha sua experiência: "Eu estava dirigindo e comecei a sentir uma 'fisgada', quase não conseguia respirar. Agora, com fisioterapia diária, estou melhorando e espero voltar ao trabalho em breve." Especialistas ressaltam a importância de identificar a raiz do problema para tratamentos eficazes.



