Dólar atinge maior valor em três anos e meio

O dólar abriu esta quarta-feira (30) vendido a R$ 5,77. A moeda americana fechou no maior valor em relação ao real nos últimos três anos e meio. Segundo especialistas, a alta do dólar foi causada por uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que não há uma data definida para o anúncio do pacote de corte de gastos do governo. O ministro mencionou que a equipe econômica ainda está realizando reuniões com o presidente Lula antes das medidas serem divulgadas.