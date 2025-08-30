Eduardo Suplicy recebe alta após colocar marca-passo
Deputado estadual paulista seguirá recuperação em casa após procedimento médico
O deputado estadual e ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (29) após passar por uma cirurgia para a colocação de um marca-passo. De acordo com o boletim médico mais recente, ele continuará os cuidados pós-operatórios em sua residência. Suplicy foi internado na última terça-feira(26) devido a um mal-estar que levou à necessidade do procedimento cirúrgico.
