Eduardo Suplicy recebe alta após colocar marca-passo

O deputado estadual e ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (29) após passar por uma cirurgia para a colocação de um marca-passo. De acordo com o boletim médico mais recente, ele continuará os cuidados pós-operatórios em sua residência. Suplicy foi internado na última terça-feira(26) devido a um mal-estar que levou à necessidade do procedimento cirúrgico.

