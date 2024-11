Eleição nos EUA: Kamala e Trump fazem campanha em estados-chave no final da campanha

As eleições americanas se aproximam do dia decisivo. A terça-feira (5) será o principal dia de votação. Em Washington, Kamala Harris confirmou que já votou pelos correios e que sua cédula está a caminho da Flórida. Os dois candidatos realizaram comícios nos estados considerados decisivos no final de semana. Kamala Harris participou também de um programa humorístico na TV americana, gerando críticas sobre a necessidade de espaço igual para ambos os candidatos em programas de entretenimento. Donald Trump enviou uma mensagem durante um intervalo em uma corrida automobilística e também fez comícios ao longo do fim de semana. Durante um discurso, ele comentou sobre a proteção à prova de balas não instalada corretamente e mencionou que isso poderia colocar jornalistas em risco caso houvesse um atirador presente.