Entregador encontra mala com R$ 1.000 na rua e devolve dinheiro para o dono

Um entregador encontrou uma mala com R$ 1.000 em uma rua do Recife e devolveu o dinheiro para o dono. O dinheiro pertencia ao vendedor ambulante de frutas Antônio Barbosa, que trabalhava sob o sol quente e não percebeu quando a bolsa caiu. O entregador Higor Víctor, morador da rua, encontrou a bolsa, mas não sabia de quem era. Foi quando seu amigo Danilo, que tinha acabado de comprar frutas com Antônio, disse saber de quem era o dinheiro. Ele pegou a moto e correu até o vendedor para devolver a bolsa.



