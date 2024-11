Equipe do Fala Brasil flagra incêndio em apartamento durante gravação de reportagem

A equipe do Fala Brasil flagrou um incêndio em um apartamento no quarto andar de um prédio em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O fogo foi causado por uma vela acesa deixada sobre a geladeira. Os bombeiros realizaram o resgate de três gatinhos que estavam no local. A moradora precisou de atendimento médico devido ao nervosismo. O apartamento foi interditado pela Defesa Civil após a ocorrência e os animais não sobreviveram.