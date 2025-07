Especialistas afirmam que cirurgia que muda a cor dos olhos pode causar infecções a pacientes

Especialistas têm feito um alerta aos pacientes sobre os riscos de infecções graves nas cirurgias que mudam a cor dos olhos. Em alguns casos clínicos, como naqueles em que os olhos ficam esbranquiçados por uma deficiência visual, a pigmentação da córnea pode ser indicada. No entanto, clínicas clandestinas têm se popularizado na prática irregular do procedimento para pessoas que querem, simplesmente, mudar a cor dos olhos.



