Especialistas alertam para risco do fone de ouvido em lugares públicos

Um estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais foi atropelado em um cruzamento de Belo Horizonte quando voltava para casa. Policiais acreditam que o uso dos fones de ouvido contribuiu para sua distração, o levando a atravessar a avenida sem notar o sinal aberto para motoristas. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O motorista responsável pelo atropelamento foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo. Especialistas alertam sobre os riscos do uso de fones de ouvido em locais movimentados, pois além de prejudicar a audição, comprometem a atenção e aumentam o risco de acidentes.



