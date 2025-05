Estaca de madeira cai de obra e quase atinge motorista parada no semáforo em SP

A designer de interiores Juliana Guillermon levou um grande susto ao quase ser atingida por uma estaca de madeira enquanto estava parada no semáforo. O objeto caiu de uma obra sem proteção adequada e atravessou o para-brisa, ficando a apenas 20 centímetros de seu rosto. Ela sofreu ferimentos leves e criticou a falta de segurança no local. A empresa responsável disse seguir os padrões exigidos e ofereceu apoio à vítima. Um caso semelhante ocorreu em Belo Horizonte dias antes, sem deixar feridos.



