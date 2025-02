Estudos apontam que canetas emagrecedoras podem ajudar a reduzir o desejo por álcool

Estudos recentes mostram que as canetas emagrecedoras, além de ajudarem no emagrecimento e no tratamento do diabetes tipo 2, podem reduzir o desejo por álcool. Uma pesquisa com 48 adultos nos Estados Unidos indicou que doses de semaglutida diminuíram em cerca de 30% o consumo de álcool. No entanto, o tratamento pode ser inacessível para muitos, já que até R$ 7.500 por mês. Embora promissora, a pesquisa, financiada pelo governo americano, ainda não é conclusiva, e mais estudos são necessários. Outras investigações também estão em andamento para avaliar o efeito da substância em dependências de tabaco, opioides e cocaína.