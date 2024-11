Evento em São Paulo promove desenvolvimento físico, mental e social de jovens

O Esporte Jovem 2024 ocorreu no último final de semana no Centro Olímpico do Parque Ibirapuera, na capital paulista. O evento foi realizado pela Secretaria de Esportes de São Paulo em parceria com o Instituto Pro Família e a Força Jovem Universal. A competição incluiu modalidades como atletismo, basquete e vôlei. Mais de 3.500 pessoas participaram do evento que visa promover o desenvolvimento dos jovens por meio do esporte.