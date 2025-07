Evento promovido pela RECORD oferece encontros para debater temas relacionados ao Porto de Santos

O Fórum Conexão Porto e Indústria 2025 acontece no dia 19 de setembro, no litoral de São Paulo. Neste ano, o foco é o turismo. Representantes do setor, autoridades da região e políticos participaram do lançamento da quarta edição do evento. O Fórum é realizado pela RECORD Litoral e Vale. O encontro aconteceu na sede da emissora, em Santos (SP). Veja na reportagem!



