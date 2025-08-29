Logo R7.com
Executiva do Banco Central dos EUA contesta demissão e aciona Justiça contra Trump

Lisa Cook alega que o Federal Reserve é uma instituição independente e que somente poderia ser dispensada por justa causa

Fala Brasil|Do R7

A diretora do Banco Central Americano, Lisa Cook, entrou com uma ação judicial para contestar sua demissão pelo presidente Donald Trump. A audiência está marcada para hoje, e o Departamento de Justiça investigará a ação. Cook alega que o Federal Reserve é uma instituição independente e que somente poderia ser dispensada por justa causa.


Caroline Levitt, porta-voz do governo americano, afirmou que Trump possui evidências de envolvimento de Cook em fraudes imobiliárias. O desenrolar desse caso poderá definir os limites das ações presidenciais sobre instituições financeiras nos Estados Unidos.




