Fábrica de whisky falsificado é descoberta no interior paulista

A Polícia Civil descobriu uma fábrica de whisky falsificado em Monte Alto, interior de São Paulo . Mais de 3 mil garrafas foram apreendidas e um homem foi preso no local. A produção envolvia a mistura de álcool de cereal, água e essência de whisky, com a adição de açúcar queimado para imitar a cor da bebida. As garrafas, já rotuladas, eram distribuídas para bares na zona leste da capital paulista. O responsável comprava cada garrafa por valores entre 5 a 10 reais e revendia por até R$ 200. O material apreendido será submetido à perícia para avaliar os riscos à saúde dos consumidores.



