Família é rendida dentro de casa por assaltantes no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

Uma família vinda do norte do Brasil foi rendida por assaltantes em um condomínio no bairro Itaim Bibi, em São Paulo . Os criminosos invadiram o prédio quando os seguranças saíram para jantar. Eles foram vistos deixando o local em um carro de luxo roubado com placas clonadas. A família, composta por seis pessoas, incluindo duas crianças, retornou de um passeio e encontrou os bandidos dentro do apartamento alugado temporariamente. A polícia está analisando as câmeras de segurança para identificar os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!